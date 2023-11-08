300 фактов о Екатеринбурге. Здесь жила первая леди Тайваня

Факт № 291. История Свердловска связана с восхождением «китайской золушки» Фаины Вахревой. В 1933 году 17-летняя девушка поступила работать токарем на завод «Уралмаш» и там же познакомилась с китайским комсомольцем Николаем Елизаровым. Под этим именем в Свердловске жил Цзян Цзинго – сын лидера китайской партии Гоминьдан Чана Кайши. Молодые люди вместе редактировали заводскую газету «За тяжелое машиностроение». По одной из версий, однажды Цзян вступился за Фаину, когда к ней на улице приставал хулиган, и этим поступком покорил сердце советской девушки. Вскоре пара поженилась, и у них родился первенец.

В 1936 году в СССР начались репрессии. «Николай Елизаров» остался без покровителей, его выгнали с завода и стали вызывать в НКВД для «уточнения биографии». В 1937 году китайца арестовали – в то время между Китаем и Москвой были натянутые отношения. Вскоре страны вновь стали союзниками, и Цзяну позволили уехать из Советского Союза вместе с семьей. Так Фаина Вахрева стала Цзян Фанлян, что в переводе означало «чистая, добродетельная». В Китае у супругов родилось еще трое детей.

Фото из музея УЗТМ

Русскую невестку в семейном клане Чана Кайши приняли благосклонно. Фаина научилась готовить китайские блюда и шить национальную одежду. Она сама вела домашнее хозяйство, выращивала на огороде капусту и картошку, а еще поражала китайцев тем, что самостоятельно ездила на рынок на велосипеде вместо того, чтобы посылать за продуктами прислугу.

После гражданской войны в Китае появилась Китайская Республика на острове Формоза (современный Тайвань), которой стал руководить Чан Кайши. Цзян Цзинго унаследовал от него власть в 1975 году и правил на Тайване до 1988 года. Соответственно, Фаина Вахрева из простой работницы завода превратилась в первую леди Тайваня.

Фото из музея УЗТМ

После распада СССР Фаине удалось восстановить контакты с подругами из Свердловска, который к тому времени снова стал Екатеринбургом. Она вела с ними переписку, но приехать в гости не могла – не позволило здоровье. Последние годы жизни президентская вдова провела в пригороде Тайбэя. Она умерла в декабре 2004 года в возрасте 88 лет. На похоронах Цзян Фанлян присутствовало все высшее руководство Китайской Республики.