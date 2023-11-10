300 фактов о Екатеринбурге. Почему в городе поставили памятник «песняру» Мулявину

Факт № 293. В Екатеринбурге в октябре 2014 года около киноконцертного театра «Космос» открыли памятник народному артисту СССР и Белоруссии, основателю ансамбля «Песняры» Владимиру Мулявину.

Установка памятника состоялась по инициативе Министерства культуры Республики Беларусь, правительства Свердловской области и администрации города Екатеринбурга, а также отделения посольства Республики Беларусь в Российской Федерации в Екатеринбурге.

Памятник знаменитому уральцу был выполнен авторским коллективом под руководством скульптора Сергея Логвина. Скульптура высотой 3,5 метра изображает Владимира Мулявина с гитарой. Место для памятника в Екатеринбурге выбрано неслучайно – в зале киноконцертного театра «Космос» ансамбль «Песняры» выступал на протяжении более двух десятков лет.

Владимир Георгиевич Мулявин родился 12 января 1941 года в Свердловске. Отец – рабочий завода «Уралмаш». Мать – швея. Он начал играть на гитаре в 12 лет. В 1956 году, по окончании 8-летней школы, поступил в Свердловское музыкальное училище, на отделение струнных инструментов. Отчислялся из училища за увлечение джазом; несмотря на то, что в итоге был восстановлен, через некоторое время ушнл из училища по собственному желанию.

В 1958-1963 годы работал артистом-инструменталистом в Тюменском областном концертно-эстрадном бюро, Томской, Кемеровской, Читинской областных филармониях, Петрозаводске, Оренбурге. Играл в неаполитанском ансамбле ДК «Уралмаша» в Свердловске. В 1963 году был приглашен на работу в Белорусскую государственную филармонию.

По окончании службы в армии вернулся в филармонию, при которой в 1968 году был создан вокально-инструментальный ансамбль «Лявоны». В 1970 году ансамбль, художественным руководителем которого стал Владимир Мулявин, был переименован в «Песняры».