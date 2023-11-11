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Суббота, 11 ноября 2023, 11:01 мск

Новости Екатеринбургу 300 лет

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300 фактов о Екатеринбурге. Камень любви в центре города

Факт № 294. В Историческом сквере у выхода плотины стоит огромная глыба розового родонита. Камень весит несколько тонн, он был добыт на Седельниковском месторождении. Минерал получил название от греческого слова «родос» – «роза» или «розовый». Своеобразный цвет ему придает марганец. Глыба родонита была установлена на Плотинке почти сразу после ее реконструкции к 250-летию Свердловска.

У минерала есть и второе название – Камень любви. По традиции, к нему прикасаются и загадывают желание молодожены. Родонит также стал излюбленным местом для фотосессий горожан и туристов. Правда, время от времени городским службам приходится чистить камень от надписей и другой «наскальной живописи».

© 2023, РИА «Новый День»

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Метки / 300-летие Екатеринбурга

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