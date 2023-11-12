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Воскресенье, 12 ноября 2023, 16:48 мск

Новости Екатеринбургу 300 лет

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300 фактов о Екатеринбурге. Берлинские мишки на улице Вайнера

Фото: ЕАН

Факт № 295. В 2007 году на пешеходной улице Вайнера появился двухметровый медведь Бадди. Его подарил Екатеринбургу генеральный консул Германии Тило Клиннер. Берлинский мишка был расписан местными художниками в стиле «Бременских музыкантов». В 2011 году у Бадди появилась подружка. Фигуру медведицы украсили виды Екатеринбурга и Берлина и символическая надпись «Пусть падут все стены» на русском и немецком языках.

В том же году чета Берлинских мишек попала в аварию. Неосторожный водитель грузовика кузовом задел скульптуры и повредил их. Фигуры починили, и они еще несколько лет радовали горожан и туристов. В 2016 году вандалы опрокинули одну из скульптур. В генконсульстве Германии приняли решение забрать фигуру на реставрацию. А вскоре с Вайнера исчезла и медведица Бадди. Сейчас на их месте остался только бетонный постамент.

Берлинские мишки были невероятно популярны в 2000-х годах. Раскрашенные фигуры танцующих медведей с поднятыми лапами можно было встретить по всему миру. Медведь является символом Германии, и немецкие послы стали использовать дружелюбные скульптуры в качестве культурных объектов. В 2011 году сообщество United Buddy Bears насчитывало более 140 стран.

Фото: ЕАН

© 2023, РИА «Новый День»

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Метки / 300-летие Екатеринбурга

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