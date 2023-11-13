300 фактов о Екатеринбурге: старейшему дендропарку города – более 90 лет

Факт № 296. В Екатеринбурге есть два уникальных дендропарка, в которых собраны нехарактерные для Урала растения. Первый – парк-выставка на углу улиц Первомайской и Мира – был создан 91 год назад, когда здесь основали научно-исследовательскую станцию озеленения. На месте соснового леса стали высаживать растения, привезенные из разных уголков России и других стран. За первые 30 лет в дендропарке на Мира появилось более 300 видов и сортов из Сибири, с Дальнего Востока, из Северной Америки, европейских, азиатских и западно-сибирских регионов. В 1960-х годах в парке открылся первый коллекционный розарий Урала, в котором к 1990-м годам культивировалось до 100 видов роз.

Второй дендропарк находится на улице 8 Марта. Именно парк на этом месте основали в 1948 году, а до этого здесь располагался Сад пионеров и Сад юного мичуринца, где школьники занимались биологией. К 1955 году в парке появились цитрусовые из Сочи, питомник с 80 видами сеянцев деревьев и питомников. Ну а сегодня на территории дендрария есть декоративные цветы, теплицы и оранжереи и многое другое.