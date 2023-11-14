300 фактов о Екатеринбурге. 99 лет назад он стал Свердловском

Факт № 297. Сегодня у Екатеринбурга памятная дата. 99 лет назад, 14 ноября 1924 года, горсовет вынес решение о присвоении уральской столице имени Якова Свердлова.

Вопрос о переименовании города был поднят в 1924 году. По мнению большевистских властей, «имя царицы терзало пролетарский дух». В результате Екатеринбург получил имя одного из лидеров Российской коммунистической партии большевиков Якова Свердлова.

А 23 сентября 1991 года Свердловску было возвращено историческое имя – Екатеринбург. Однако переименование не затронуло Свердловскую область. Крупнейший регион Урала продолжает носить имя большевика и по сей день.