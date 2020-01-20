«Яблоко» подготовит альтернативные поправки в Конституцию

Партия «Яблоко» намерена подготовить альтернативные поправки в Конституцию РФ и добиваться их вынесения на референдум.

Как пояснил РИА «Новый День» член федерального бюро «Яблока», бывший депутат Екатеринбургской гордумы Максим Петлин, основное, за что выступает «Яблоко», – это «настоящая парламентская республика с принципом сменяемости власти». Скорее всего, в скором времени поправки будут опубликованы в интернете для всеобщего обозрения. По его мнению, принимать участие в обсуждении и принятии поправок в Конституцию имеет право весь народ, а не только наспех созданная «рабочая группа».

Накануне один из основателей «Яблока» Григорий Явлинский заявил: «Яблоко» будет требовать референдума, на котором граждане смогут заявить, какие поправки в Конституцию они поддерживают: поправки гражданского общества – или поправки Владимира Путина и его окружения. Нам очевидно, что основы конституционного строя России сегодня нуждаются в защите от посягательств».

Москва, Екатеринбург, Евгения Вирачева

Москва, Екатеринбург. Другие новости 20.01.20

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