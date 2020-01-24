Новый начальник полиции впервые прокомментировал события в сквере

Сегодня впервые перед журналистами предстал начальник свердловской полиции генерал-майор Александр Мешков. Одной из первых тем, которые он прокомментировал, стал главный протест прошлого года – события в сквере у драмтеатра. По его словам, майские события обсуждали на разных площадках и выводы должны были сделать все стороны конфликта – и сторонники строительства храма, и противники.

«Я понял, что екатеринбуржцы очень любят свой город. Очень серьезно относятся к каждому изменению, и это недооценили. Понятно, что какие-то политики захотели лишний раз привлечь к себе внимание и покритиковать власть», – сказал он и попросил всех «стараться, чтобы этого больше не было».

Оценивая действия сотрудников полиции в сквере, он сказал, что в целом они действовали правильно, однако «работа еще не закончена». «Мы еще оперативно разбираемся в ситуации», – сказал полицейский.

Екатеринбург, Евгения Вирачева

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