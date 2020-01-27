СвЖД: «По состоянию здоровья из пекинского поезда никого не ссаживали»

В управлении Свердловской железной дороги прокомментировали инцидент с поездом Пекин – Москва, который останавливался вчера в Екатеринбурге.

По сообщениям СМИ, платформу оцепили. Прошел слух, что в поезде едет женщина, зараженная коронавирусом, потом ее якобы видели идущей к метро, но туда ее не пустили, и она вернулась в поезд.

«Я могу вам сказать только одно: по состоянию здоровья мы с поезда никого не ссаживали», – заявила «Новому Дню» начальник пресс-центра СвЖД Оксана Буторова. За более подробной информацией она рекомендовала обратиться в ТО Управления Роспотребнадзора по железнодорожному транспорту, но пока телефоны ведомства не отвечают.

Екатеринбург, служба информации

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