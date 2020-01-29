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Среда, 29 января 2020, 09:48 мск

Новости Екатеринбург

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Еще одна авиакомпания временно прекращает полеты в Китай из Екатеринбурга

Авиакомпания I Fly приостанавливает полеты в Китай. Перевозчик, который специализируется на чартерных рейсах, сообщил, что в течение ближайших десяти дней будет вывозить российских туристов из КНР, а затем полеты будут прекращены до стабилизации ситуации.

Напомним, ранее регулярные рейсы из Екатеринбурга из-за вспышки коронавируса в КНР приостановили «Уральские авиалинии».

Екатеринбург, Елена Сычева

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