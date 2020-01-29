В мэрии выяснили состав мусорной корзины среднестатистического екатеринбуржца

В администрации Екатеринбурга посчитали, какой процент мусора, пригодного для переработки, производят жители города.

Как сообщили «Новому Дню» в пресс-службе мэрии, морфологический состав среднестатистической мусорной корзины екатеринбуржца закреплен в схеме санитарной очистки. «Твердые коммунальные отходы в Екатеринбурге имеют следующий морфологический состав: 29% органические (пищевые) отходы, 25% бумага и картон, 13% стекло, 11% пластик, 4% металл, 18% прочие», – пояснили агентству в мэрии.

В настоящее время в Екатеринбурге раздельный сбор мусора не организован, однако власти неоднократно заявляли, что планируют с этого года вводить дуальный принцип –горожане должны будут отдельно выбрасывать органические отходы, отдельно – неорганику.

Екатеринбург, Екатерина Норсеева

Екатеринбург. Другие новости 29.01.20

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