На Урале выступили против предложенного механизма приема поправок в Конституцию (ФОТО)

В Свердловской области не понимают, зачем проводить опрос населения по поправкам в Конституцию уже после подписания соответствующего закона президентом Владимиром Путиным. Как передает корреспондент РИА «Новый День», такую точку зрения высказали два участника круглого стола, прошедшего сегодня в резиденции губернатора при участии сопредседателя рабочей группы по поправкам в Конституцию Павла Крашенинникова.

Одним из сомневающихся стал старожил резиденции, советник губернатора Анатолий Гайда. «Какая мотивация будет у людей идти голосовать, когда все понимают, что она принята Госдумой, Советом Федерации и подписана президентом? Давайте пойдем навстречу (людям), и всенародное голосование проведем до подписания законопроекта президентом. Тогда он сможет сказать: «Да, я подписываю, потому, что народ меня поддержал», – предложил Гайда.

Вторым экспертом, который обратился к юристам с просьбой рассмотреть такую возможность, стал директор филиала в ФГБУ «Редакция «Российской газеты в Екатеринбурге» Сергей Салыгин. Кроме того, по его мнению, при голосовании имело бы смысл разбить группы поправок на тематические блоки – социальный, политический и т.д.

Однако, похоже, решение уже принято окончательно. На брифинге после заседания Павел Крашенинников на вопрос журналистов, в чем важность голосования именно после подписи закона президентом, ответил: «Это очень важно! Это юридически значимое действие, потому что иначе поправки не вступят в силу». Также депутат заявил, что население будет голосовать в целом за или против поправок, без всяких разбивок на блоки: «Постатейно мы у себя в парламенте голосуем». На вопрос, как в агитационный период будет представлена иная точка зрения, отличная от провластной, как будет обеспечена состязательность позиций, он ответил, что «это не выборы», поэтому аналогия с агитацией в предвыборный период некорректна.

В то же время Павел Крашенинников не смог ответить на вопросы ни о том, когда, ни о том, как будет проходить само голосование, будет ли нижний порог явки, будет ли электронное голосование, и смог выразить только свое частное мнение. Оно состоит в том, что нижнего порога явки не нужно, а электронное голосование – нужно, только надо сделать так, чтобы исключить повторное голосование от одного и того же избирателя. Как это сделать технически – он не уточнил. «Это в интернете уже ответы на все вопросы есть, а у нас – еще нет», – то ли в шутку, то ли всерьез отметил он.

Екатеринбург, Евгения Вирачева

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