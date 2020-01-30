«Уральские авиалинии» просят пассажиров, вылетающих из Сианя, запастись теплыми вещами и продуктами

Рейс U6-764 авиакомпании «Уральских авиалиний», вылетающий из китайского аэропорта Сиань в Екатеринбург, задержан на неопределенное время. Пассажиры несколько часов дожидались, пока самолет пройдет санитарно-эпидемиологическую проверку.

Такую процедуру проходят все воздушные судна, прибывающие в Китай, и она занимает длительное время, так как медики не справляются с огромным объемом работы. Ситуация с задержками рейсов может сохраниться до полной отмены вылетов из Сианя, сообщили в пресс-службе авиаперевозчика.

«Ввиду сложившейся непредвиденной ситуации все службы аэропорта Сианя работают в авральном режиме. У представителей авиакомпании, несмотря на все принимаемые меры, не было возможности обеспечить пассажиров всем необходимым. Авиакомпания рекомендует пассажирам, вылетающим из Сианя рейсами 31 января, 1, 3 и 5 февраля иметь при себе теплые вещи и минимальный продуктовый запас, который не запрещен для провоза в ручной клади», – говорится в сообщении «Уральских авиалиний».



Напомним, власти Китая принимают экстренные меры в связи с распространением по миру нового типа коронавируса. По последним данным, число инфицированных в КНР выросло до 7783 человек. 170 заболевших скончались. Очаги инфекции фиксируются по всей стране. В России, чтобы не допустить проникновение нетипичной пневмонии, принято решение закрыть границы в пяти восточных регионов. Также с 31 января ограничивается железнодорожное сообщение с Китаем, остается лишь движение поездов по маршруту Москва – Пекин – Москва.



В Екатеринбурге все прибывающие самолеты из Китая встречают сотрудники Роспотребнадзора с тепловизором. Также стало известно, что китайским студентам, которые обучаются в России и уехали на новогодние праздники на родину, предложено продлить каникулы до 1 марта.

Екатеринбург, служба информации РИА «Новый День»

Екатеринбург. Другие новости 30.01.20

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