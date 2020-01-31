Екатеринбургским врачам раздали памятки: работать с пациентами с подозрением на коронавирус надо в противочумных комплектах (ДОКУМЕНТ)

Екатеринбургским медикам раздают памятки, в которых рассказывается о новом коронавирусе из Китая. Документом с редакцией «Нового Дня» поделились врачи одной из городских больниц.

В памятке сказано, что источником инфекции может быть больной человек или животное, а заразиться можно несколькими способами. «Механизм передачи воздушно-капельный (выделение вируса при кашле, чихании, разговоре), воздушно-пылевой, контактный и фекально-оральный (точных данных нет на текущий момент). Пути и факторы передачи: воздух, пищевые продукты, предметы обихода, животные», – говорится в документе.

Инкубационный период длится от 2 до 14 суток, но чаще 2-7 суток. Заразным человек остается на протяжении всего инкубационного периода, даже если у него нет симптомов, а восприимчивы к вирусу все возрастные группы населения.

Болезнь проявляется повышением температуры тела в 90% случаев, кашлем, сухим или с небольшим количеством мокроты, в 80% случаев, ощущением сдавленности в грудной клетке в 20% случаев, одышкой в 55% случаев, миалгией и утомляемостью в 44% случаев. «Также установлено, что среди первых симптомов вируса могут быть головные боли, кровохарканье, диарея, тошнота. Данные симптомы в дебюте инфекции могут наблюдаться в отсутствие повышения температуры тела», – сказано в памятке.

Подозревать коронавирус будут у всех пациентов с симптомами ОРВИ, бронхита или пневмонии, если они в последние две недели были в странах, где уже подтверждены случаи нового заболевания, особенно – в Китае; у тех, кто контактировал с посетившими такие страны, и у тех, кто контактировал с больными с подтвержденным диагнозом коронавирусной инфекции. «При подозрении госпитализация больного в инфекционный стационар специально выделенным медицинским транспортом», – говорится в памятке.

Самим врачам, кому придется работать с пациентами, заболевшими новым вирусом или с подозрением на него, равно как и водителям спецтранспорта, предписывается использовать противочумную медицинскую одежду, включая шапочки, халаты и респираторы. «При перевозке пациентов защитная одежда медицинских работников меняется после каждого больного. При наличии изолированной кабины автотранспорта водитель должен быть одет в комбинезон. Медицинский персонал при контакте с больным, подозрительным на наличие данной коронавирусной инфекции, не должен прикасаться к глазам, носу, рту руками, в том числе в перчатках. Должна проводиться гигиеническая обработка рук с применением кожных спиртовых антисептиков до контакта с пациентом перед проведением любой процедуры, после контакта с биоматериалами пациента и предметами его окружения», – указано в документе.

Екатеринбург, Елена Сычева

Екатеринбург. Другие новости 31.01.20

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