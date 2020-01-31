В Нижнем Тагиле госпитализированы две девушки с подозрением на коронавирус

Две жительницы Нижнего Тагила были госпитализированы сегодня в городскую инфекционную больницу с подозрением на китайский коронавирус. Обе девушки недавно вернулись с отдыха в КНР и почувствовали недомогание, сообщает издание Е1.ru со ссылкой на пациенток. Девушек поместили в изолированные палаты, сейчас они находятся под наблюдением врачей.

В инфекционной больнице «Новому Дню» отказались давать комментарии о заболевших. Пресс-секретарь областного минздрава Константин Шестаков также заявил, что у него нет информации. В региональном управлении Роспотребнадзора агентству сообщили, что не комментируют подозрения на коронавирус. Официальная информация последуют, если диагноз будет подтвержден. На сегодняшний день в Свердловской области случаев новой коронавирусной инфекции официально нет.

В ведомстве напомнили, что в аэропорту Кольцово проверяют тепловизорами всех пассажиров, прибывающих из стран, где зарегистрированы случаи коронавируса. «Обследование на новую коронавирусную инфекцию проводится только в том случае, если у граждан, прибывших из КНР, в ходе санитарно-карантинного контроля или при обращении за медицинской помощью в течение 14 дней после прибытия, будут выявлены симптомы острых респираторных инфекций (ОРВИ). Такие граждане (независимо от принадлежности к тому или иному государству) в немедленном порядке будут изолированы, госпитализированы и обследованы лабораторно на весь перечень возможных возбудителей ОРВИ, включая коронавирусную инфекцию. При необходимости гражданину будет оказана вся необходимая медицинская помощь», – рассказали в Роспотребнадзоре.

В ведомстве также добавили, что не давали распоряжения о недопуске к работе, в детсады и школы туристов, вернувшихся из Китая, и граждан КНР без медицинской справки. Тем не менее, такие жалобы поступают в адрес надзорного органа.

Екатеринбург, служба информации РИА «Новый День»

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