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Вторник, 4 февраля 2020, 12:44 мск

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Роспотребнадзор объяснил, что делать с сотрудниками, которые вернулись из Китая

В Россию продолжают возвращаться туристы из Китая – всех, у кого есть симптомы простуды, отправляют на обследование. Успешно прошедших обследование работодатели, а также директора школ, садиков и т.д. не должны отправлять на своеобразный карантин, запрещая им выходить на работу или посещать учебу.

«Сотрудниками ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Свердловской области» с профилактической целью проведено лабораторное обследование 876 пассажиров, прибывших тремя рейсами из г. Санья (мазок из зева и носа). Новой коронавирусной инфекции у обследованных не выявлено. В связи с этим Управление Роспотребнадзора обращает внимание, что никаких ограничительных мер в отношении этих лиц (недопуск на работу, в детские сады и школы, запрет на размещение в гостиницах и пр.) не может быть применено», – сообщили в пресс-службе Роспотребнадзора по Свердловской области.

На сегодня у 17 прилетевших из Китая в течение двух недель обнаружились симптомы простуды, у всех исследования на коронавирус дали отрицательный результат. Отметим, на Урале еще на прошлой неделе в Роспотребнадзор поступали жалобы от людей, которых не пустили на работу, ссылаясь якобы на распоряжение санврачей.

Екатеринбург, служба информации

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