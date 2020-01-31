Свердловский минздрав опроверг подозрения на коронавирус в Нижнем Тагиле

Пресс-секретарь министерства здравоохранения Свердловской области Константин Шестаков прокомментировал информацию о возможном появлении коронавируса в Нижнем Тагиле. Напомним, сегодня утром в местную инфекционную больницу были доставлены две девушки с температурой, обе недавно прилетели из Китая.

«Не надо сеять панику! Пациентка инфекционной больницы в Нижнем Тагиле проходит курс лечения с установленным диагнозом, не имеющим никакого отношения к коронавирусу!» – написал Шестаков в фейсбуке. В беседе с «Новым Днем» он уточнил, что речь идет о всех пациентах тагильской больницы.

Добавим, в региональном управлении Роспотребнадзора сообщили, что на данный момент официально подтвержденных диагнозами случаев нового коронавируса в Свердловской области нет.

Екатеринбург, служба информации РИА «Новый День»

Екатеринбург. Другие новости 31.01.20

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