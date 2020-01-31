российское информационное агентство 18+

Горздрав 2.0

Подпишись на каналы
NewDayNews.ru

Пятница, 31 января 2020, 10:52 мск

Новости Екатеринбург

Новости, Кратко, Популярное, Анонсы, Интервью, Слухи, Видео, Рабкрин, Уикенд

Свердловский минздрав опроверг подозрения на коронавирус в Нижнем Тагиле

Пресс-секретарь министерства здравоохранения Свердловской области Константин Шестаков прокомментировал информацию о возможном появлении коронавируса в Нижнем Тагиле. Напомним, сегодня утром в местную инфекционную больницу были доставлены две девушки с температурой, обе недавно прилетели из Китая.

«Не надо сеять панику! Пациентка инфекционной больницы в Нижнем Тагиле проходит курс лечения с установленным диагнозом, не имеющим никакого отношения к коронавирусу!» – написал Шестаков в фейсбуке. В беседе с «Новым Днем» он уточнил, что речь идет о всех пациентах тагильской больницы.

Добавим, в региональном управлении Роспотребнадзора сообщили, что на данный момент официально подтвержденных диагнозами случаев нового коронавируса в Свердловской области нет.

Екатеринбург, служба информации РИА «Новый День»

Екатеринбург. Другие новости 31.01.20

Нет комментариев – нет проблемы? Почему свердловский Роспотребнадзор игнорирует указания полпреда президента в ситуации с коронавирусом. / В Нижнем Тагиле госпитализированы две девушки с подозрением на коронавирус. / Екатеринбургским врачам раздали памятки: работать с пациентами с подозрением на коронавирус надо в противочумных комплектах (ДОКУМЕНТ). Читать дальше

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42

© 2020, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы
Яндекс НовостиЯндекс Дзен YouTube

Метки / Эпидемии

Выписанная из больницы китаянка рассказала о лечении от коронавируса

Нет комментариев – нет проблемы? Почему свердловский Роспотребнадзор игнорирует указания полпреда президента в ситуации с коронавирусом

Екатеринбургским врачам раздали памятки: работать с пациентами с подозрением на коронавирус надо в противочумных комплектах (ДОКУМЕНТ)

ВОЗ объявила ЧС международного уровня из-за коронавируса

На Украине в организации пандемии коронавируса обвинили Россию

«Уральские авиалинии» просят пассажиров, вылетающих из Сианя, запастись теплыми вещами и продуктами

«Закрыть границы полностью»: эксперт раскритиковал меры предотвращения эпидемии коронавируса в России

Под предлогом коронавируса: российский турбизнес готов променять Китай на Египет

Публикации с меткой

В рубриках / Метки

Екатеринбург, Урал, Здоровье, Общество, Россия, Скандалы и происшествия, Эпидемии,