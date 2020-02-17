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Понедельник, 17 февраля 2020, 11:56 мск

Новости Екатеринбург

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«Вирус – штука коварная», – в правительстве прокомментировали ситуацию с коронавирусом

В Свердловской области нет зарегистрированных случаев коронавируса, сообщили в департаменте информполитики региона. «Санитарно-эпидемиологическая обстановка в Свердловской области оценивается как благополучная – снижается заболеваемость ОРВИ и гриппом, случаев коронавируса не зарегистрировано», – сообщили «Новому Дню» в ДИПе.

Заместитель губернатора Свердловской области Павел Креков рассказал, что все, кто находится на обсервационном контроле и под меднаблюдением здоровы, результаты анализов на вирус, которые отправляют в Новосибирск в «Вектор», отрицательные. «Хотя мы понимаем, что вирус – штука коварная, и очень многое будет зависеть от того, насколько мы будем соблюдать меры профилактики и адекватно реагировать на то, что происходит», – сказал он. Также чиновник заявил, что новых обсерваторов в регионе, в том числе – в Артемовском – открывать не планируют. «У нас работает только один обсерватор и, я надеюсь, в ближайшее время в нем тоже не будет необходимости, потому что пройдет карантинный срок», – отметил Креков.

Екатеринбург, Елена Сычева

Екатеринбург. Другие новости 17.02.20

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