Обезлюдевшие улицы, пустые магазины и закрытые города – ситуация в Италии глазами очевидцев (ФОТО)

РИА «Новый День» связалось с жительницей пригорода Милана Софией. Девушка живет неподалеку от Комо, но работает в самой столице Ломбардии. «Со вчерашнего дня всем работникам сказали работать на дому, пока только эту неделю. Вчера утром я была в Милане: поезда и электрички почти пустые, общественный транспорт тоже опустел, легко найти парковку, ситуация напоминает август, когда все в отпусках», – рассказала собеседница «Нового Дня».

По словам Софии, в продуктовых магазинах за последние два дня опустели прилавки. «Скупили все: берут моющие средства (отбеливатель, хлорку, дезинфектор и т.д.), сахар, соль, консервы, макароны, воду в бутылках, овощи и фрукты, мясо. И не только в Милане, но и в других городах», – отметила она.

В регионе отменены все массовые мероприятия и выставки, закрыты школы, университеты, театры, галереи. Большинство кафе, баров и ресторанов тоже закрыты, ограничено движение поездов, самолетов и электричек. «Контролируют дороги, связывающие север Италии и центр страны, всех проверяют. А там, где эпицентр: города Кодоньо, Лоди, Кремона и другие, – туда запрещен въезд и выезд. Весь регион Ломбардии, а также Лигурия и Венето, то есть там, где нашли коронавирус, под добровольным карантином. Власти решают, что делать. Многие люди считают, что Франция темнит, не оповещает о настоящем количестве зараженных, как это происходит в Италии. Итальянцы на 100% прозрачны: сейчас чуть больше 200 зараженных и семь смертей. Их помещают в специальные палаты для вирусных заболеваний. Лечат. Но нулевого пациента еще не нашли», – добавила собеседница «Нового Дня».

Девушка также рассказала, что несмотря на особые меры, в регионе по-прежнему довольно много туристов из КНР. «Они все в масках, но и итальянцев много в масках. У меня подруга – японка, она жалуется на пассивный расизм в ее сторону. Сама я тоже видела, как одна азиатской внешности женщина в метро, закрывшись шарфом, чихнула, так итальянцы, и молодые, и 40-летние, встали и отошли подальше», – сказала София.

Жительница Екатеринбурга Елена сейчас находится в турпоездке по Италии. Она побывала на севере страны, а теперь отправилась во Флоренцию. Там массовых мероприятий не отменяли. «Я пока только заметила проблемы на железной дороге, хотя читала, что поезда тут всегда опаздывают, но вчера задержки на табло были по 2-3 часа, и вроде бы объявляли, что какие-то поезда задерживаются из-за санитарного контроля на станции. По телевизору только и говорят, что про вирус. Некоторые люди надели маски. За пределами районов карантина пока все работает в обычном режиме», – пояснила собеседница «Нового Дня».

Екатеринбург, Милан, Екатерина Норсеева

Екатеринбург, Милан. Другие новости 25.02.20

Заксо отложило обсуждение с омбудсменом «скверных» событий. / Туристы боятся летать в Италию, но деньги за отказ от туров им не вернут. / Высокинский ушел от ответа на вопрос об увольнении Орджоникидзевского ДЭУ месяц назад. Читать дальше

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42

© 2020, РИА «Новый День»