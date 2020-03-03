В минздраве опровергли информацию о коронавирусе у пятилетнего мальчика

В минздраве Свердловской области категорически опровергают информацию о случае заболевания коронавирусом в Краснотурьинске. «В регионе нет случаев заболевания коронавирусом нового типа», – пояснил «Новому Дню» пресс-секретарь свердловского минздрава Константин Шестаков.

Получить оперативный комментарий пресс-службы управления Роспотребнадзора не удалось.

Ранее о том, что коронавирус диагностирован и лабораторно подтвержден у пятилетнего мальчика из Краснотурьинска, сообщило агентство ЕАН со ссылкой на источники в сфере здравоохранения.

Отметим, сегодня на официальном сайте администрации Краснотурьинска появился документ с рекомендациями по проведению профилактических и дезинфекционных мероприятий по предупреждению распространения новой коронавирусной инфекции в организациях общественного питания и пищеблоках образовательных организаций.

Екатеринбург, Елена Сычева

Екатеринбург. Другие новости 03.03.20

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