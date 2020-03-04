Из Екатеринбурга готовятся увезти 300 кг медицинских масок для Китая

В Екатеринбурге завершается сбор гуманитарной помощи для Гуанчжоу – города-побратима из Китая.

Как рассказал «Новому Дню» координатор Красного Креста по Свердловской области Дмитрий Вершинин, в Екатеринбурге собирают не только медицинские маски и средства гигиены, но и деньги. Пожертвования сделали около 800 юридических и физических лиц, суммы очень различаются – от 1 рубля до 10 тысяч.

Каким образом гуманитарный груз будет отправлен, в Екатеринбурге еще не решили – нанимать борт МЧС ради 300 кг не совсем целесообразно, возможно, помощь отправят другими видами транспорта в виде сборного груза. Тем не менее, пока помощь еще принимают – по словам Вершинина, екатеринбуржцы очень отзывчивы, но не всегда быстро раскачиваются. «Сегодня только обращалась одна организация, спрашивала, принимаем еще или нет, я сказал, что принимаем», – отметил он.

Отметим, что 2 марта правительство РФ ввело временный запрет на вывоз из России отдельных видов продукции, в том числе медицинских масок, за исключением вывоза такой продукции для оказания международной гуманитарной помощи. «Я узнал об этом от вас, – признался Дмитрий Вершинин, – но в любом случае закон мы нарушать не будем».

Екатеринбург, Евгения Вирачева

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