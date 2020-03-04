У депутата, вернувшегося из Италии, поднялась температура – теперь он ждет результаты анализа на коронавирус

Депутат екатеринбургской гордумы Константин Киселев, недавно вернувшийся из Италии, где он отдыхал вместе с женой и дочерью, сообщил о том, что у него поднялась температура. На севере страны, напомним, зарегистрирована крупнейшая в Европе вспышка коронавируса нового типа. Руководствуясь этим, Киселев отправился в добровольную 14-дневную изоляцию по возвращению. При этом ранее он рассказывал, что ему не удалось сдать анализы на коронавирус. Теперь же, когда у него проявился один из симптомов ОРВИ, к нему пришли врачи.

«Утром звоню в Роспотребнадзор. Первый голос говорит: «Без проблем, приезжайте к нам». Я в тихом офигении: человек с подозрением на вирус к ним на общественном транспорте? Но трубка передается более грамотному специалисту, который объясняет, что нужно звонить в поликлинику по месту жительства. Звоню в свою поликлинику, чтобы вызвать врача на дом, объясняю ситуацию, оставляю координаты. Говорят: ок, ждите. Потом перезванивает заведующий, потом еще один из сотрудников. Договариваемся на время. Все очень и очень корректно, по-деловому. Хотя ситуация у них первая, но есть инструкции, есть регламент», – рассказал Киселев в своем фейсбуке.

В итоге к нему домой пришли врач и медсестра «в масках, халатах, очках». У депутата взяли пробы, чтобы проверить их в лаборатории, предложили госпитализацию, от которой он отказался. Киселев поблагодарил медиков, но пожурил санврачей. «Не очень ясно, что у нас делает РПН. Впечатление, что видимость создают и на врачей все сваливают. Могли бы уже в аэропорту быстро у всех анализы забрать. Дело трех минут. А вот доктора наши муниципальные порадовали. Быстро, тактично, профессионально отработали. Вот, когда стоит похвалить, то никогда не жалко», – написал он.

Екатеринбург, Елена Сычева

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