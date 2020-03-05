Половина свердловских предприятий пострадали из-за коронавируса

Уральское главное Управление центрального банка России провело опрос предприятий о том, сказалась ли на них ситуация с коронавирусом.

Как рассказал сегодня глава управления Рустэм Марданов, 42% респондентов ответили, что на их деятельности распространение инфекции сказалось. Большая часть пострадавших предприятий – 59 процентов – ощутили перебои в поставках. 41% терпят издержки из-за отмены поставок, 18 отметили рост цен на комплектующие. Опрос проводился среди компаний всех отраслей экономики, но ощутимее всего коронавирус ударил по авиакомпаниям, турагентствам и в сфере торговли продуктами питания.

Но в своих прогнозах по итогам опроса предприятия оказались более оптимистичны. Более 70 процентов считают, что в перспективе на три месяца коронавирус на их работе существенно не скажется. Однако, отметил Марданов, некоторые отмечают, что ждут роста цен, потому что придется искать других поставщиков.

Екатеринбург, Светлана Загороднева

Екатеринбург. Другие новости 05.03.20

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