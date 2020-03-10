Прилетающим из Италии в Москву в аэропорту меряют температуру и раздают уведомления – иных мер защиты от коронавируса нет (ФОТО)

Прилетающие из Италии россияне рассказали, как теперь проходит контроль в аэропорту. По сути, кроме измерения температуры и сбора персональных данных, медработники ничего не делают. Прошедшего экспресс-обследование человека отправляют домой с просьбой не выходить на улицу две недели.

Как рассказал «Новому Дню» Константин Попов, прилетевший сегодня в Москву из Будапешта и побывавший до этого в Италии, никаких особых мер к туристам, вернувшимся из опасного региона, не принимают.

«На контроле (во Внуково, – прим. ред.) всех спрашивают, где были, смотрят штампы в паспорте. «Прикоснувшихся» к Италии отводят к врачам, измеряют температуру тепловизором, фоткают тебя, паспорт, посадочный. Просят заполнить анкету (ФИО, контакты, данные рейса). Дают уведомление и отпускают. В уведомлениях: «Вы летите из региона, в котором зарегистрированы случаи распространения коронавирусной инфекции нового типа». А что, куда прилетел, там не зарегистрированы?» – недоумевает Константин.

Кроме того, у прилетевших спрашивают, куда они направляются, уточняют, планируют ли покидать Москву, и так далее. В уведомлении, которое выдают в аэропорту, вернувшихся из Италии просят быть внимательными к своему здоровью и при признаках болезни обращаться к врачам.

Также там содержатся рекомендации оставаться дома две недели и ни с кем не контактировать. Но кто и как будет проверять режим карантина – не ясно.

Москва, Анастасия Истомина

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