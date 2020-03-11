Кто болеет коронавирусом в Италии – статистика по возрасту

Ситуация с заболеваемостью коронавирусом в Италии пока с каждым днем продолжает ухудшаться. Несмотря на национальный карантин, который правительство станы со вторника, 10 марта, посадило всех жителей, цифры статистики продолжают расти: инфицированы более 10 тысяч человек, умерли – более 600.

Итальянская газета Corriere della sera проанализировала по возрастным группам, кого затронул Covid-19. информацию изданию предоставил Высший институт здравоохранения страны.

Исходя из этих данных, пожилые люди остаются наиболее подвержены заболеванию. Но около 5% больных (не менее 420 человек, по данным на 10 марта) – это люди моложе 30 лет. И процент молодежи может вырасти, прогнозируют итальянские медики, – если самые молодые люди не начнут вести себя более ответственно. Кроме того, несерьезное отношение к коронавирусу может привести к тому, что младшие поколения начнут заражать старших – что тоже представляет большую угрозу для общества.

Коронавирус также поражает детей, хотя и в минимальном процентном отношении. В Италии зарегистрировано 43 положительных случая в группе от 0 до 9 лет – это 0,05% от общего числа.

В возрастной группе 10-19 лет – 85 случаев (1% от общего числа) и в возрастной группе 20-29 лет – 296 (3,5%) .

Далее количество больных растет с возрастом: 470 случаев в возрасте от 30 до 39 лет (5,6%), 891 в возрасте от 40 до 49 лет (10,7%), 1 453 в диапазоне 50-59 лет (17,4%) 1 471 – от 60 до 69 лет (17,7%), 1 785 – от 70 до 79 лет (21,4%), 1 532 среди лиц старше 80 лет (18,4%). Средний возраст заболевших – 65 лет. Средний возраст умерших – 69 лет (0-18 лет: 0%; 19-50 лет: 10%; 51-70 лет: 46%; старше 70 лет: 44%).

Большинство случаев заражения Covid-19 касаются мужчин: 62%.

Порядка 10 процентов больных из общего количества инфицированных попадают в реанимационное отделение. По данным на 10 марта (то есть на день завершения сбора информации) в реанимации находились 877 больных коронавирусом из 8 514 случаев инфицирования.

Медики по-прежнему утверждают, что коронавирус был завезен в Италию из Китая – тремя инфицированными там пациентами. Далее болезнь начала распространяться внутри популяции. Но реконструировать цепь заражения для всех пациентов пока не представляется возможным.

Екатеринбург, Рим, Елена Васильева

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