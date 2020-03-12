Уральским врачам рассказали, что делать с пациентами с подозрением на коронавирус

Сегодня в Екатеринбурге проходит Первый конгресс инфекционистов Урала. Руководитель отдела эпидемиологии НИИ гриппа имени Смородинцева Дарья Даниленко дала несколько рекомендаций медикам из УрФО по работе с пациентами, у которых подозревают коронавирусную инфекцию.

«Если вы тестируете пациента, подозрительного на эту инфекцию, то помните, что однократный отрицательный результат не является подтверждением того, что пациент не инфицирован», – подчеркнула она.

По ее словам, вирус обнаруживается в верхних и нижних дыхательных путях, в образцах кала, но не обнаруживается в моче. «Надо скорректировать образцы, которые мы берем у людей. И спорный вопрос, можно ли использовать серологическую диагностику, поскольку антитела, которые «узнают» новый коронавирус, могут узнавать сезонные коронавирусы, которые никуда не делись и курсируют», – отметила эпидемиолог.

Екатеринбург, Екатерина Норсеева

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