Эпидемиолог: коронавирус от летучих мышей давно пытался прорваться к человеку

Еще пять лет назад китайские вирусологи провели исследования, которые доказали, что появление коронавируса нового типа было практически неизбежным. Об этом в ходе Первого конгресса инфекционистов рассказала руководитель отдела эпидемиологии НИИ гриппа имени Смородинцева Минздрава РФ Дарья Даниленко.

«Есть исследование, которое было проведено в 2015 году китайскими коллегами. Они собрали образцы сывороток людей, которые живут в непосредственной близости рядом с пещерами, где постоянно летают летучие мыши, и проанализировали сыворотки на наличие антител к коронавирусам, которые есть у летучих мышей. Была контрольная группа – по какому-то удивительному стечению обстоятельств из Уханя. У людей из этой группы таких антител не было найдено. А вот у шести жителей деревни рядом с пещерами были значимые титры антител. Это значит, что вирус давно пытался в популяцию интродуцироваться, просто для этого нужно было время, определенные изменения, которые позволили сделать скачок развития вируса от животного к человеку», – объяснила она.

По ее словам, коронавирусы медикам известны давно. «Теперь мы знаем три с реальным пандемическим потенциалом. Судя по всему, большинство коронавирусов передается нам именно от летучих мышей – этому есть генетические свидетельства. Хозяевами коронавирусов являются разные животные, но предком возникновения всех вирусов так или иначе являются летучие мыши», – сказала Даниленко.

Екатеринбург, Екатерина Норсеева

Екатеринбург. Другие новости 12.03.20

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