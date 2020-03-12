На матче «Урал» – «Рубин» разрешили присутствовать болельщикам

На матче между «Уралом» и «Рубином», который пройдет в Екатеринбурге 21 марта, все-таки будут присутствовать болельщики. Как сообщили в пресс-службе екатеринбургского футбольного клуба, на игру было продано около пяти тысяч билетов. Сегодня принято решение, что владельцы сезонных абонементов и те болельщики, которые успели купить билеты, смогут посмотреть матч с трибун «Екатеринбург Арены».

«Продажи билетов и абонементов, начиная с 12 марта, закрыты и открываться не будут. Также не будет открываться гостевой сектор стадиона. Просим болельщиков с пониманием отнестись к данным мерам, направленным против распространения вируса», – говорится в сообщении клуба.

Напомним, с 11 марта в Свердловской области введены ограничительные меры на проведение массовых мероприятий с участием более пяти тысяч человек. Ограничения продлятся до конца апреля.

Екатеринбург, Валентина Ярославцева

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