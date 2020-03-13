Единый телефон 112 начал принимать звонки по коронавирусу

В Свердловской области на базе службы экстренных вызовов «Система-112» открылась телефонная горячая линия для вопросов по вирусу Covid-19. Диспетчеры рассказывают о симптомах и профилактике заболевания, а также информируют о тактике поведения тех, кто недавно вернулся из стран, где объявлен карантин по коронавирусу, сообщили в департаменте информационной политики.

«Система 112 работает в круглосуточном режиме. На сутки выводится 16 диспетчеров, готовых принимать вызовы и консультировать граждан по любым вопросам о коронавирусе. Кроме того, мы ведем прием вызовов и на пяти иностранных языках – в составе дежурной бригады всегда есть переводчики и даже психологи», – рассказал замначальника Территориального центра мониторинга и реагирования на чрезвычайные ситуации Свердловской области Константин Солодовниченко.

В зависимости от запроса, специалисты могут перевести звонок в курирующую службу: Роспотребнадзор, областной минздрав или станцию скорой помощи.

По состоянию на 12 марта в Свердловской области под медицинским наблюдением находились 382 человека (320 – граждане РФ, 42 – граждане КНР, 7 – граждане Кореи, 10 – граждане Италии, 3 – граждане других стран).

Двухнедельный карантин в регионе предусмотрен для тех, кто вернулся из Китая, Кореи, Ирана, Италии, Франции и Германии. «Эти граждане изолируются по месту жительства на 2 недели с момента прибытия, за ними устанавливается непрерывное медицинское наблюдение. В первый и десятый день после прибытия они обследуются на новую коронавирусную инфекцию», – сообщили в пресс-службе регионального управления Роспотребнадзора.

Напомним, звонки по коронавирусу также принимаются на горячую линию ведомства по телефону 8-800-555-49-43.

Екатеринбург, Валентина Ярославцева

Екатеринбург. Другие новости 13.03.20

Депутат гордумы заказал независимую экспертизу по пожарам на Уралмаше (ФОТО). / Цуканов: 70% свердловчан недовольны состоянием окружающей среды. / На Урале ищут трезвое село. Читать дальше

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42

© 2020, РИА «Новый День»