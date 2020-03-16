Политолог предсказал рост неплатежей за ЖКУ из-за ситуации с коронавирусом

Политолог, эксперт в сфере энергетики Марат Баширов предсказал рост задолженности за услуги ЖКХ в России из-за ситуации с коронавирусом. По его словам, неплатежи могут приобрести массовый характер. «Самоизоляция граждан и сокращение объемов производства в стране приведет к тому, что и потребление снизится, и платежи серьезно сократятся. Люди при выборе тратить деньги на продукты и медикаменты или на оплату услуг ЖКХ, конечно, выберут первое», – написал он в своем телеграм-канале «Политджойстик».

По мнению эксперта, руководителям компаний не стоит паниковать, а следует предпринять меры для сохранения устойчивости систем жизнеобеспечения, «особенно там, где сложные климатические условия». «Целесообразно в закрытом режиме эти вопросы обсудить с правительством и выработать план действий», – добавил он.

Екатеринбург, Елена Сычева

Екатеринбург. Другие новости 16.03.20

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