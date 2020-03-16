В школах ввели утренние медосмотры – учеников и учителей с симптомами ОРВИ не пустят на уроки

В школах Екатеринбурга введен особый противоэпидемиологический режим. Как рассказали «Новому Дню» в пресс-службе городского управления образования, всем подведомственным учреждениям выдали рекомендации – проводить утреннюю термометрию и осмотры с целью выявления заболевших.

«Вводится усиление контроля за соблюдением температурного режима, режимов текущей дезинфекции с применением дезинфицирующих средств, обладающих вирулицидным эффектом, обеззараживание воздушной среды. Также необходимо обеспечить контроль по допуску к работе сотрудников с симптомами ОРВИ», – сказали в гороно.

При этом ранее областное минобразования разрешило учебным заведениям переходить на дистанционные формы обучения – однако этим воспользовался пока только УрФУ.

Екатеринбург, Елена Сычева

Екатеринбург. Другие новости 16.03.20

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