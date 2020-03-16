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Понедельник, 16 марта 2020, 12:00 мск

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Минздрав закупает дополнительные аппараты ИВЛ

Свердловское министерство здравоохранения сообщило о покупке дополнительных аппаратов искусственной вентиляции легких. Планируется приобрести 16 штук. Всего же сейчас в регионе 1 510 аппаратов ИВЛ.

«В настоящее время обеспечена готовность медицинских организаций на территории региона к приему больных новой коронавирусной инфекцией, включая наличие запаса необходимых расходных материалов для отбора проб для проведения лабораторных исследований, дезинфекционных средств, обладающих вирулицидной активностью (запас в медицинских организациях создан на два месяца), средств индивидуальной защиты», – сказали в пресс-службе минздрава региона.

Там уточнили, что в больницах Свердловской области есть также два аппарата экстракорпоральной мембранной оксигенации (ЭКМО) и 2 228 пульсоксиметров. «Это соответствует потребности», – сказали в министерстве.

Напомним, в Свердловской области в настоящий момент не зарегистрировано случаев заболевания коронавирусом нового типа. Такие случаи есть в Перми и Тюмени.

Екатеринбург, Елена Сычева

Екатеринбург. Другие новости 16.03.20

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