На Урале отменили «Марафон Победы» из-за коронавируса

Из-за угрозы распространения коронавируса в Свердловской области отменен «Марафон Победы». Регион должен был принять эстафету в честь 75-летия Победы в Великой Отечественной войне 18 марта в Музее военной техники в Верхней Пышме. Как сообщили «Новому Дню» в пресс-службе Росреестра по Свердловской области, акция отменяется «до особого распоряжения» – ее проведут, но пока неизвестно, когда.

«Марафон Победы» стартовал 23 февраля во Владивостоке, города России передавали друг другу копию знамени Победы, 8 мая должна состояться торжественная церемония в Москве, а в день окончания Второй Мировой войны, 2 сентября, Марафон Победы должен завершиться на Сахалине. Акцию запустили в Росреестре, подключились сотрудники ФНС, Федеральное казначейство, региональные органы исполнительной власти. До того, как будете определена дата «Марафона Победы» на Урале, знамя будет находиться в Росреесте.

Екатеринбург, Елена Иванова

Екатеринбург. Другие новости 16.03.20

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