В Екатеринбурге вводят новые ограничения по массовым мероприятиям и посещению ТЦ

Замгубернатора Свердловской области Павел Креков пояснил, какие ограничительные меры будут введены в регионе, чтобы предотвратить распространение коронавируса.

«Во-первых, мы снижаем порог по количеству участников массовых мероприятий. Если ранее мы ограничивали мероприятия, где численность была в пределах 5 тысяч человек, то сейчас численность – тысяча человек. Второе. Мы вводим ограничительные мероприятия, связанные с детскими садами, школами, средними специальными и высшими учебными заведениями», – прокомментировал Креков.

Переход на дистанционное обучение обязателен только в Екатеринбурге, по области решение о посещении школ и садиков остается за родителями. В области, по словам Крекова, проходит анкетирование всех школьников, выясняется, были ли они или члены их семей за рубежом в последние две недели. Кроме того, по области в общественном транспорте, торговых центрах будут проводить дополнительную дезобработку.

В Екатеринбурге, как пояснил глава города Александр Высокинский, планируется запретить групповые выезды школьников во время каникул, отменить все мероприятия с участием свыше 1 тысячи человек, предприятиям сферы услуг будет рекомендовано не проводить массовые мероприятия, а населению – ограничить посещение торговых центров. В метро и на вокзалах пассажирам будут измерять температуру. «Аэропорт, железнодорожный вокзал, автовокзалы, метро получат тепловизоры для измерения температуры тела. Подвижной состав общественного транспорта, как муниципального, так и коммерческого, в ежедневном режиме перед выходом на линию будет подвергаться обработке дезинфицирующими средствами, утвержденными Роспотребнадзором. Кондукторам рекомендовано носить маски и работать в перчатках», – сообщает пресс-служба администрации города. Предложения будут вынесены на рассмотрение областного межведомственного штаба по борьбе с распространением инфекции. В случае одобрения новые ограничительные меры заработают с 17 марта.

Екатеринбург, Елена Иванова

Екатеринбург. Другие новости 16.03.20

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