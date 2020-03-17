В правительстве рекомендуют девушкам и юношам «контактировать» только с гражданами РФ – это спасет от коронавируса

В правительстве Свердловской области рассказали о мерах профилактики, которых должны придерживаться граждане, чтобы не заболеть коронавирусом. Как отметил сегодня на пресс-конференции вице-губернатор Павел Креков, необходимо почаще мыть руки, не принимать участие в массовых мероприятиях, следить за своим здоровьем.

«Вирус максимально плохо пристает к организму здоровому, к тем, кто занимается спортом, и наоборот, наиболее уязвимы ослабленные по разным причинам организмы», – объяснил чиновник.

Также он заявил, что в целях профилактики молодежи не стоит общаться с представителями других стран. «Могу порекомендовать всем девушкам и юношам контактировать только с гражданами своей страны», – добавил Креков.

Екатеринбург, Екатерина Норсеева

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