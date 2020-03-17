российское информационное агентство 18+

(Не) стать самозанятым. Реальные истории.

Подпишись на каналы
NewDayNews.ru

Вторник, 17 марта 2020, 09:09 мск

Новости Екатеринбург

Новости, Кратко, Популярное, Анонсы, Интервью, Слухи, Видео, Рабкрин, Уикенд

Четырех контактировавших с коронавирусным больным отправили в больницу по решению суда

Четыре жительницы Екатеринбурга сегодня будут госпитализированы по решению суда – все они контактировали с человеком, у которого подтвержден коронавирус нового типа.

Об этом сегодня на пресс-конференции рассказал глава свердловского управления Роспотребнадзора Дмитрий Козловских. «В последнее время число заболевших с подтвержденным диагнозом – 93 человека по состоянию на вчерашний день – растет. Как растет и число контактировавших. Есть такие и в нашей области. Например, поезд Москва – Новый Уренгой, на котором ехали наши сограждане, – там было шесть контактных. Все шестеро сошли в Свердловской области. Они были оперативно отслежены. Причем два сразу госпитализированы в Талице, а четверо в Екатеринбурге категорически отказывались от госпитализации – вчера по суду решили вопрос о принудительной госпитализации, сегодня они будут отправлены в больницу», – сказал Козловских.

Он уточнил, что в последнем случае речь идет о двух мамах с дочерьми. Санврачи не смогли убедить их в том, что им требуется наблюдение врачей, так как инкубационный период Covid-19 составляет 14 дней.

Екатеринбург, Екатерина Норсеева

Екатеринбург. Другие новости 17.03.20

В правительстве рекомендуют девушкам и юношам «контактировать» только с гражданами РФ – это спасет от коронавируса. / Вице-губернатор Креков об отмене «Иннопрома»: «Внятно ответим в апреле». / Екатеринбург засыпало снегом, город стоит в пробках (ФОТО). Читать дальше

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42

© 2020, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы
Яндекс НовостиЯндекс Дзен YouTube

Метки / Коронавирус из Китая

В правительстве рекомендуют девушкам и юношам «контактировать» только с гражданами РФ – это спасет от коронавируса

ЕС закрыл границы и Шенгенскую зону

В России хотят приостановить строительство дорог из-за эпидемии

Свердловчанам рекомендовали ограничить поездки даже внутри России

Мы на войне: Макрон запретил французам встречи с роднёй и дружеские посиделки

Всем посетителям мэрии Екатеринбурга с сегодняшнего дня будут измерять температуру

В Италии от коронавируса умерло уже более 2000 человек

«Имитация бурной деятельности»: зачем нагнетают коронавирусную панику

Публикации с меткой

В рубриках / Метки

Екатеринбург, Урал, Здоровье, Общество, Россия, Коронавирус из Китая,