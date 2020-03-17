Четырех контактировавших с коронавирусным больным отправили в больницу по решению суда

Четыре жительницы Екатеринбурга сегодня будут госпитализированы по решению суда – все они контактировали с человеком, у которого подтвержден коронавирус нового типа.

Об этом сегодня на пресс-конференции рассказал глава свердловского управления Роспотребнадзора Дмитрий Козловских. «В последнее время число заболевших с подтвержденным диагнозом – 93 человека по состоянию на вчерашний день – растет. Как растет и число контактировавших. Есть такие и в нашей области. Например, поезд Москва – Новый Уренгой, на котором ехали наши сограждане, – там было шесть контактных. Все шестеро сошли в Свердловской области. Они были оперативно отслежены. Причем два сразу госпитализированы в Талице, а четверо в Екатеринбурге категорически отказывались от госпитализации – вчера по суду решили вопрос о принудительной госпитализации, сегодня они будут отправлены в больницу», – сказал Козловских.

Он уточнил, что в последнем случае речь идет о двух мамах с дочерьми. Санврачи не смогли убедить их в том, что им требуется наблюдение врачей, так как инкубационный период Covid-19 составляет 14 дней.

Екатеринбург, Екатерина Норсеева

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