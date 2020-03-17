Музей ИЗО отменил коллективные экскурсии и перенес ряд мероприятий

В связи с угрозой распространения коронавирусной инфекции Екатеринбургский музей изобразительных искусств и его подразделение – Музей наивного искусства отменяют вернисажи, коллективные экскурсии, лекции, занятия в студиях и другие культурно-массовые мероприятия. Меры будут действовать с 17 марта до конца апреля, о любых изменениях будет сообщено дополнительно.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе музея, все временные и постоянные экспозиции будут открыты для посещения в индивидуальном порядке.

Последняя среда месяца, в которую льготные категории граждан посещают музей бесплатно, переносится с 25 марта и 29 апреля на 19 и 20 мая 2020 года.

Уже сейчас музей принимает меры по профилактике коронавирусной инфекции:

– ежедневно в музее средствами дезинфекции обрабатываются дверные ручки, поручни, перила и другие поверхности;

– музейные смотрители обеспечены антибактериальными средствами для рук и спиртовыми салфетками для обработки смартфонов и аудиогидов;

– в читальных зонах Теле-2 и туалетных комнатах находятся дезинфицирующие средства для рук и гаджетов, ими всегда можно воспользоваться.

Музей также переносит на осень 2020 года международную конференцию «Художественный металл в России и Европе в XVIII – XXI веках», которая должна была пройти в Екатеринбурге в конце апреля, и переводит некоторые отделы музея на удаленную работу.

На время карантина музей усилит свое присутствие в онлайн-пространстве, подписчиков ждут онлайн-лекции, рассказы об экспонатах, видеоэкскурсии как по постоянным экспозициям, так и по временным выставкам: «Репин. Наследие. Ученики» и «Чугунное кружево. Художественное литье из чугуна в Германии XIX», которая начнет свою работу с 27 марта. Все отмененные мероприятия будут обязательно проведены, но в более поздний срок.

Екатеринбург, Евгения Вирачева

Екатеринбург. Другие новости 17.03.20

ОАО «Святогор» вернул жителям Ивделя чистую воду. / Более 50 ДТП случилось сегодня утром в заснеженном Екатеринбурге. / Еще один уральский вуз уходит на карантин. Читать дальше

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42

© 2020, РИА «Новый День»