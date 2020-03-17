Тунис и Шри-Ланка больше не принимают туристов, Вьетнам вводит дополнительные требования

Сегодня еще несколько стран объявили о закрытии границ для туристов. Тунис закрыл сухопутные границы и отменил все пассажирские авиарейсы, а Шри-Ланка на две недели отказалась принимать туристов, из аэропортов организуют только вывозные рейсы. Вьетнам сегодня сообщил, что туристам необходимо заполнить дополнительные документы и надеть маски сразу по прилете в страну.

Ростуризм сегодня еще не выпускал очередные результаты мониторинга за ситуацией с приемом туристов в разных странах. Но, судя по сообщениям дипмиссий, список стран для отдыха россиян стремится к нулю.

Так, еще вчера Тунис сообщал лишь о 14-дневном карантине при въезде в страну из стран с коронавирусом. А уже сегодня посольство России в Тунисе сообщило, что глава правительства республики объявил о закрытии сухопутных границ и об отмене всех пассажирских рейсов с 18 марта. Сообщение появилось час назад в твиттере дипмиссии, но пока не опубликовано на официальном сайте. Также уточняется, что вывозные рейсы выполняться все-таки будут.

«В связи с угрозой распространения коронавирусной инфекции с 18 марта 2020 г. приостанавливается личный доступ граждан в консульский отдел посольства России в Тунисе для оказания консульских и иных государственных услуг. Для обращений в экстренных ситуациях: +216 28 400 094», – просят россиян в Тунисе.

Сегодня же стало известно, что больше невозможно будет въехать на территорию Шри-Ланки, хотя еще неделю назад ее предлагали в качестве варианта безопасного отдыха. По сообщению управления по туризму страны, с 18 марта на 2 недели будет приостановлено международное авиасообщение. Исключение – только для вывозных рейсов, пишет сегодня "Вестник Ассоциации туроператоров России".

Вьетнам пока не закрывает границы, но ужесточает требования въезда. Так, по последним сообщениям, которые получили российские туроператоры и турагенты, с сегодняшнего дня все въезжающие должны заранее заполнить форму медицинской декларации о состоянии здоровья (ранее это можно было сделать по прилете). Кроме того, все пассажиры должны надеть медицинскую маску еще до того, как сойдут с трапа самолета. Еще одно новое ограничение касается тех, кто прибыл во Вьетнам более чем на 15 дней. Им нужно будет заранее оформить визовое приглашение и обратиться в консульство Вьетнама для получения визы.

Москва, Екатеринбург, Анастасия Истомина

Москва, Екатеринбург. Другие новости 17.03.20

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