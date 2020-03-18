«Юла» и «Авито» начали блокировать продажу масок (СКРИНЫ)

Сервисы частных объявлений «Юла» и «Авито» сообщили о блокировке объявлений о продаже масок. Оба сервиса решили прекратить спекуляцию этим товаром.

«C сегодняшнего дня на «Юле» временно приостановлена продажа медицинских масок. Пользуясь ситуацией, некоторые продавцы продают их по завышенным ценам, а мы считаем неправильным, когда нужными товарами пытаются спекулировать», – сообщили накануне вечером в пресс-службе «Юлы». На «Авито», как указано в официальном сообщении, также не пройдут модерацию объявления о продаже товаров или услуг для лечения или профилактики коронавируса и все объявления со словом «коронавирус».

По всей России от жителей поступают жалобы на то, что в аптеках закончились маски, исключением не стал и Екатеринбург. Еще несколько дней назад на сервисах частных объявлений можно было найти массу сообщений от перекупщиков.

Они продавали маски по завышенным ценам и, в основном, оптом, размещая на фото огромные коробки с масками.

На «Авито» к утру объявления о продаже масок еще остались. На «Юле» – только несколько таких объявлений, причем перекупщики указывают «продажу тканевых изделий» – и их оперативно блокируют.

Екатеринбург, Елена Иванова

Екатеринбург. Другие новости 18.03.20

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