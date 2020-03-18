Заболевшую коронавирусом госпитализировали только четыре дня спустя после возвращения

Жительницу Екатеринбурга, у которой диагностировали коронавирус нового типа, госпитализировали только на четвертый день после ее возвращения из Италии в Россию. Об этом сообщает пресс-служба минздрава Свердловской области.

«Жительница Екатеринбурга 12 марта вернулась из круиза по Средиземному морю. 16 марта госпитализирована в инфекционное отделение ГКБ № 40. На сегодняшний день состояние пациентки удовлетворительное», – сообщили там.

При этом в Роспотребнадзоре по Свердловской области по-прежнему не ответили «Новому Дню», какими рейсами девушка возвращалась из Италии в Екатеринбург и с кем могла контактировать за эти четыре дня.

Екатеринбург, Екатерина Норсеева

Екатеринбург. Другие новости 18.03.20

«Юла» и «Авито» начали блокировать продажу масок (СКРИНЫ). / «Мегафон» в три раза увеличил количество бесплатных минут в роуминге для тех, кто застрял в Европе. / Туроператоры отменяют рейсы во Вьетнам: россиян по прилете на отдых отправят на 14-дневный карантин. Читать дальше

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42

© 2020, РИА «Новый День»