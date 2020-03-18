Медики рассказали о состоянии первой екатеринбургской пациентки с коронавирусом

Врачи рассказали о состоянии жительницы Екатеринбурга, у которой был выявлен коронавирус. Она, напомним, находится в ГКБ № 40 с понедельника, 16 марта. По словам собеседника «Нового Дня» в медучреждении, у пациентки удовлетворительное самочувствие, из симптомов у нее только легкий насморк и небольшой кашель.

В пресс-службе Министерства здравоохранения Свердловской области «Новому Дню» информацию подтвердили, сообщив, что на 18 марта отрицательной динамики у пациентки не наблюдается. «Состояние у нее удовлетворительное, ей не требуется реанимационных мероприятий, она не на аппарате ИВЛ, самостоятельно дышит и ест», – сказал руководитель пресс-службы минздрава региона Константин Шестаков.

Екатеринбург, Екатерина Норсеева

Екатеринбург. Другие новости 18.03.20

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