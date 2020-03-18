Екатеринбурженка рассказала, как санврачи могли проморгать коронавирус у первой заболевшей

В Екатеринбурге лабораторно подтвержден один случай коронавируса – у девушки, которая вернулась из путешествия по Италии 12 марта. Госпитализировали ее только 16 марта. Почему врачи сразу не взяли под медконтроль екатеринбурженку, официально ответственные за это органы, пока не отвечают. Но этому есть вполне внятное объяснение – транзитных путешественников никто не осматривает.

Как рассказала «Новому Дню» жительница Екатеринбурга Наталья, уральских туристов, возвращающихся через Москву, просто не проверяют. Собеседница агентства два дня назад вернулась из круиза, во время которого побывала в Италии и Франции, однако ее никто не обследовал. «В самолете до Москвы нам раздали анкеты, в которых надо было указать, где мы были. По прилете всех пассажиров рейса поделили на две группы – москвичей и всех остальных. Москвичей отправили мерить температуру и проверяться, а остальных просто отпустили. В Кольцово тоже нас никто не встречал», – рассказала она.

По словам Натальи, на работу она выходить не стала – она находится дома, позвонила медикам сама и сообщила, что была в странах с высоким риском по коронавирусу, хотя ни температуры, ни кашля, ни других симптомов у нее нет. «Мне сказали сидеть дома и ждать, когда анализы придут брать», – добавила она.

Екатеринбург, Елена Сычева

Екатеринбург. Другие новости 18.03.20

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