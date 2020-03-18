Свердловские осужденные ждут разнарядок по шитью «элементов» медицинских масок

В свердловских исправительных учреждениях накоплен большой опыт швейных работ, и там ждут конкретных рекомендаций из Москвы, в какой степени и как они могут подключиться к изготовлению медицинских масок.

Как рассказал «Новому Дню» пресс-секретарь ГУФСИН по Свердловской области Александр Левченко, у свердловских заключенных большой опыт. «Практически в каждой колонии есть швейное производство, у нас несколько тысяч швейных машинок. Маски мы, правда, раньше не шили. Халаты шили. Может быть, поручат изготовление каких-то элементов, не требующих специальной сертификации – завязочек, еще чего-то. Пока никаких документов не приходило. Вы пытаетесь убежать впереди паровоза, а ведь это только вчера прозвучало», – сказал полковник Левченко.

Напомним, как ранее сообщил «Ъ», премьер-министр РФ Михаил Мишустин дал поручения по профилактике пандемии коронавируса Covid-19, среди которых обеспечение военным, студентам и учащимся колледжей условий для производства средств индивидуальной защиты (СИЗ). Также к ежедневному изготовлению медицинских масок планируется привлечь заключенных.

Екатеринбург, Евгения Вирачева

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