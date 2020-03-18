Распущенные волосы не носить, вредную еду не есть, – предприятия пишут инструкции для сотрудников на время коронавируса

Свердловские предприятия переходят на новый режим работы в связи с коронавирусом. Многие уже стали работать дистанционно, в том числе – крупные компании. «Запрещены командировки, даже по России, нельзя проводить планерки – только онлайн, большинство сотрудников, кто не работает непосредственно на производстве, отправлены по домам и работают дистанционно», – рассказала «Новому Дню» сотрудница одного из предприятий в сфере энергетики региона.

У коммунальщиков тоже жесткие меры. Помимо термометрии – каждое утро сотрудникам измеряют температуру тела, – введены и новые временные правила. «Например, у нас всем девушкам и женщинам запретили приходить на работу с распущенными волосами. Только прическу, лучше – пучок. Зато дресс-код отменили, сказали, что нужно одеваться максимально удобно и тепло», – рассказала агентству работница предприятия, оказывающего жилищно-коммунальные услуги жителям Екатеринбурга.

Сотрудник строительной фирмы объяснил, что им запретили неправильно питаться. «Вышел приказ отдела кадров, в котором написано, что запрещается есть вредную, жирную и углеводистую пищу, потому что это – цитата – «приводит к ухудшению работы организма и уменьшению сопротивляемости болезням». При этом никто не запретил, например, курить», – пояснил собеседник «Нового Дня».

Екатеринбург, Екатерина Норсеева

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