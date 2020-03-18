Как перейти на удаленку и не перегореть. Советы психолога

Многие предприятия переходят на удаленную работу из-за ситуации с коронавирусом. Трудиться из дома, конечно, могут представители не всех профессий, но и те, кому не обязательно находиться в офисе, могут столкнуться с трудностями. Психолог Анна Зосимова рассказала «Новому Дню», как перейти на удаленку и не перегореть.

«Во-первых, нужно организовать себе рабочее пространство, чтобы у вас не было ощущения, что вы в отпуске или на больничном работаете – это напрягает. Идеально, если есть возможность выделить кабинет, если нет – то хотя бы работать, сидя на стуле за столом, а не полулежа в спальне. Диван перед телевизором – тоже не лучший вариант», – рассказала собеседница «Нового Дня».

По ее словам, стоит расписать задачи на день, чтобы не отвлекаться и не сбиваться с привычного темпа, хотя это сделать и так непросто, работая дома, особенно – если это первый опыт. «Если вы поставите себе задачи, что за сегодня нужно, например, доделать отчет до 18:00, или ответить на все письма в почте до обеда, будет проще», – сказала она.

Еще одна рекомендация психолога – соблюдать распорядок дня. «Если вы начинаете работать в 9:00, а заканчиваете в 18:00, то и на удаленке имеет смысл придерживаться расписания. Это касается и обеда. Если привыкли обедать в 13:00, то устройте себе обед в это же время. Только не ешьте за работой, уйдите на кухню и пообедайте там», – посоветовала Анна Зосимова.

Также она объяснила, что работать из дома сложно, потому что у человека больше соблазнов отвлечься. «Закройте фейсбук и инстаграм, выключите телевизор, попросите близких, если это возможно, не отвлекать вас, тогда продуктивность не упадет и работа не будет перемешиваться с отдыхом. В противном случае вы быстро перегорите», – сказала собеседница агентства.

Екатеринбург, Елена Сычева

Екатеринбург. Другие новости 18.03.20

АО «Уралэлектромедь» достигло рекордного результата по выпуску катодной меди. / «Мегафон» открыл бизнесменам доступ к проведению бесплатных онлайн-конференций и вебинаров. / Многодетную семью лишили права на землю, так как за годы ожидания умер один из детей. Читать дальше

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42

© 2020, РИА «Новый День»