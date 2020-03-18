В залы можно пускать до 50 человек: Креков объяснил, как будут работать театры и кино

Вице-губернатор Павел Креков рассказал, как будет организована работа культурных учреждений во время действия карантинных мер в Свердловской области. По его словам, если кинозал рассчитан на 30 мест, то он не будет закрываться. Для театров предлагается такая же схема – допускать на спектакли до 50 зрителей, несмотря на то, что зал может вмещать больше человек.

Впрочем, по мнению Крекова, театры могут поступить проще и предоставить артистам временный отпуск. Это сохранить актерам хорошее настроение, так как выступать перед полупустым залом некоторым неприятно.

Как сообщал «Новый День», в Екатеринбурге уже закрылись оперный театр, ТЮЗ, ККТ «Космос» и «Телеклуб». Ранее Минкультуры РФ приняло решение закрыть все подведомственные театры, музеи и библиотеки в связи с угрозой распространения коронавируса. Особые меры в Свердловской области для противодействия инфекции введены до 12 апреля.

Екатеринбург, Валентина Ярославцева, Светлана Загороднева

Екатеринбург. Другие новости 18.03.20

Детские сады не закроют – только если там найдут коронавирус. / Начальника управления культуры отправили на двухнедельную изоляцию после загранпоездки. / Екатеринбург в этом году ждет выборная кампания. Читать дальше

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42

© 2020, РИА «Новый День»