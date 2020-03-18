Роспотребнадзор: данных по коронавирусу в «закрытых» городах нет

Свердловское управление Роспотребнадзора и региональный минздрав не знают, какая ситуация в «закрытых» городах по коронавирусу. Их, напомним, в Свердловской области три – это ЗАТО Лесной, ЗАТО Свободный и ЗАТО Новоуральск.

Как пояснил «Новому Дню» глава управления Роспотребнадзора по региону Дмитрий Козловских, там работает Федеральное медико-биологическое агентство, поэтому в статистику по Свердловской области пациенты из этих городов не попадают.

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