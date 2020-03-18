На следующей неделе тепловизоры поставят в метро, аэропорту, на ж/д и автовокзале

В Свердловской области усилят теплометрический контроль на транспорте. Такое решение было принято на заседании оперативного штаба. Пока что оборудования не хватает. Свердловские власти сделали заявку на поставку 50 единиц, однако закупку проводят федеральные власти, и сколько штук достанется Среднему Уралу, неизвестно.

Представители оперативного штаба в ходе пресс-брифинга уточнили, что намерены установить оборудование на следующей неделе. Проверять будут пассажиров станций метро в Екатеринбурге, приезжающих на железнодорожный вокзал «Екатеринбург-Пассажирский», Северный и Южный автовокзалы, а также тех, кто прилетает внутренними рейсами в аэропорт Кольцово.

Екатеринбург, Екатерина Норсеева, Светлана Загороднева

Екатеринбург. Другие новости 18.03.20

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