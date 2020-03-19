Распространителям фейков о коронавирусе пригрозили уголовной ответственностью

В Свердловской области участились случаи веерной рассылки недостоверных сведений в популярных мессенджерах. Людям приходят анонимные сообщения о якобы скором закрытии границ между регионами России и введении полного карантина, призывы закупать продукты впрок.

«Эта информация не соответствует действительности. По данным министерства АПК и продовольственного рынка Свердловской области, товарный рынок региона в настоящее время стабилен, Свердловская область полностью обеспечена продуктами питания», – сообщает региональный оперативный штаб по борьбе с коронавирусом.

Также в штабе опровергают информацию о квартирных кражах, которые совершают мошенники под предлогом проведения карантинных мероприятий. Специалисты напоминают, что обходы квартир могут совершать только участковые врачи и только в том случае, когда дом или подъезд находится под особым наблюдением из-за выявленного случая инфекции. Проверить личность врача достаточно легко – нужно, не открывая двери, спросить его ФИО, а затем перезвонить в поликлинику по месту жительства и сравнить данные.

«Напоминаем, что за распространение недостоверной информации предусмотрена административная и уголовная ответственность. Так, накануне в суд было направлено дело в отношении жительницы Амурской области, которую обвиняют в распространении фейков», – сообщает оперативный штаб.

Екатеринбург, Ангелина Сергеева

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