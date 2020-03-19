Церковь советует жечь ладан, чтобы обеззаразить дом

В Ново-Тихвинском монастыре верующим посоветовали использовать ладан для очищения помещений от вирусов. Самый простой способ – погреть его на ложке на плите и затем с ложкой обойти помещение. По словам представителей церкви, смола, из которой делают ладан, обладает антибактериальными и антивирусными свойствами.

Представители православной церкви утверждают, что верующие болеют реже. Оказывается, ладан, которым кадят в храмах во время богослужений, очищает воздух от вирусов и укрепляют защитные функции организма, сообщили сегодня в пресс-службе Ново-Тихвинского женского монастыря. Его изготавливают из смолы южного дерева босвеллия, которая обладает антибактериальными и антивирусными свойствами.

Верующим монахини советуют и дома использовать ладан для противовирусной обработки помещений. С помощью кадильницы и специального угля, которые есть во многих церковных лавках, можно самостоятельно разжечь ладан и покадить им помещение, – советуют в пресс-службе монастыря. Сам ладан можно приобрести также в церковных лавках.

«Сейчас в нашей мастерской будет изготавливаться ладан с маслами лаванды, герани, базилика и лимона, потому что эфирные масла этих растений имеют наиболее мощный противовирусный эффект, – рассказывают сестры Ново-Тихвинского монастыря. – На богослужениях будет совершаться каждение только с этим ладаном. Но, конечно, аромат ладана – это только вспомогательное средство. Самое главное сейчас для всех нас – молиться и приносить Господу покаяние. Исцеление подает Бог».

Дома ладан можно использовать тремя способами. Во-первых, при помощи кадильницы и угля: на разожженный уголь кладется ладан, затем можно с кадильницей обойти помещение и оставить ее на некоторое время на столе или на подоконнике. Во-вторых, можно поставить на домашнюю лампадку специальный металлический «паучок», и положить ладан на него. И, наконец, третий способ – самый простой. Нужно погреть ладан на ложке на плите и затем с ложкой обойти помещение. Но ложку после этого можно использовать только для ладана, предупреждают служители церкви.

Екатеринбург, Анастасия Истомина

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